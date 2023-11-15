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Врач-иммунолог призвала взрослых россиян проверить антитела к кори

Иммунолог Скорпилева: россиянам нужно обязательно проверить антитела к кори

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Илья Питалев/РИА Новости

Последствия заболевания корью значительно серьезнее, чем у коронавируса, отметила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. Вирус очень быстро передается, и защититься от него можно только вакциной, подчеркнула она и призвала взрослых россиян проверить наличие антител к кори.

«Вирус кори высококонтагиозный. Из 100 проконтактировавших с больными 95-96 человек заболевают», — рассказала Скорпилева в беседе с телеканалом «360».

Рост заболеваемости корью во многом связан с увеличением количества антипрививочников, считает врач. Также, по ее мнению, в 90-е — начале 2000-х годов могли быть допущены нарушения при производстве вакцины, из-за чего у привитых людей отсутствуют защитные антитела к кори.

«Именно у лиц, которых тогда вакцинировали, отсутствуют защитные антитела к кори. Поэтому они болеют, — заявила врач. — Но в целом болеют нетяжело. А вот те, кто не вакцинировался, болеют в тяжелой форме».

Корь грозит серьезными последствиями, в том числе может привести к гигантоклеточной пневмонии – более тяжелой, чем при COVID-19. Через несколько лет может проявиться коревой панэнцефалит, который приводит к летальному исходу.

Детям вакцину вводят один раз в возрасте шести лет. Но и взрослые могут поставить прививку, подчеркнула Скорпилева.

«Обязательно нужно сходить к врачу, проконтролировать свои антитела. И, если их у вас нет, сделать прививку от кори. <…> Специфической терапии от кори нет, это вирусное заболевание. Единственная защита — вакцинация», — подчеркнула иммунолог.

Напомним, иммунологи предупредили россиян, что корь может привести к потере слуха и зрения, а также призвали провести в России ревакцинацию.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что заболеваемость корью в 2023 году в 288 раз. Из-за вспышки заболевания закрыли один из корпусов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

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