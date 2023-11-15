Правительство РФ поддержало инициативу об отмене комиссии при оплате ЖКУ

Кабинет министров РФ поддержал законопроект, касающийся отмены комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), и рассмотрит эту инициативу в приоритетном порядке. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

Председатель нижней палаты парламента отметил, что российский президент Владимир Путин лично поручил законодателям и правительству рассмотреть данный вопрос. При этом в апреле 2020 года депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект в первом чтении.

«Затем вели диалог с правительством, с банковским сообществом. Вот, сегодня могу сказать, что мы с правительством провели окончательные консультации. И есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что в случае окончательного принятия закона банки действительно могут понести убытки. Тем не менее финансовые организации заканчивают текущий финансовый год с «хорошей доходностью», обратил внимание спикер.

На этом фоне Володин назвал правильным решение как можно скорее рассмотреть вопрос об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Законодатель уточнил, что от имени правительства упомянутую инициативу поддержал министр финансов страны Антон Силуанов.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить при оплате счетов за услуги ЖКХ.