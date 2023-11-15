Россияне высоко оценивают легитимность выборов

Более половины россиян (61%) доверяют результатам выборов, следует из данных опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доверие к выборам в России стабильно растет – менее чем за три года уровень общественного доверия к результатам выборов вырос в 1,3 раза (46% в 2020 году, 61% в 2023 году).

По оценкам электорально активных граждан (63%) выборы в их регионе, как правило, проходят честно и без серьезных нарушений закона.

Также аналитики отметили, что более трети россиян (38%) заявили об активном участии во всех выборах (федеральных, региональных и местных), каждый четвертый (25%) ходит на выборы по возможности, примерно столько же (24%) ходят иногда.

Опрос ВЦИОМ проводился в августе 2023 года методом телефонного интервью по стратифицированной случайно выборке. Всего было опрошено 1600 россиян в возрасте от 18 лет.