В Кремле отреагировали на турецкий запрос в МУС на уголовное дело против Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет комментария насчет запроса Турции о возбуждении против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд.

«Мы МУС не признаем, не являемся участниками римского статута, нам нечего комментировать», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ни Турция, ни Израиль не ратифицировали Римский статут, а также не признают юрисдикцию МУС. Кроме того, правительство Израиля с 2021 года напрямую отказалось сотрудничать с МУС из-за позиции организации по поводу территории Палестины.

До этого правительство Турции направило в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В заявлении указано, что Анкара обвинила главу израильского правительства в геноциде палестинского народа. Речь идет о продолжающихся ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.