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Путин распорядился доложить о росте «Дальневосточной ипотеки» до 15 декабря

Путин поручил увеличить размер «Дальневосточной ипотеки» до девяти млн рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны подготовить доклад об увеличении максимального размера «Дальневосточной ипотеки» на квартиры в новостройках до девяти миллионов рублей. Отчет должен быть предоставлен до 15 декабря 2023 года, сообщается на официальном сайте главы государства.

В документе указано, что кабинету министров поручено внести соответствующие изменения в условия кредитной программы «Дальневосточная ипотека». При этом ответственным за исполнение поручений президента был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Обеспечить <...> увеличение до девяти миллионов рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, используемого на приобретение указанными в программе гражданами квартиры на первичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома с площадью более 60 квадратных метров», — подчеркивается в перечне поручений Путина, составленном по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

Также в документе уточняется, что данные условия необходимо распространить на сотрудников предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь идет об организациях, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) и сухопутных территориях Арктической зоны РФ.

Ранее в России назвали регионы, лидирующие по доступности ипотечных платежей.

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