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В Москве соперница проткнула девушку шпагой на занятии по фехтованию

В Москве школьницу проткнули шпагой на тренировке по фехтованию

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Shutterstock

В Москве 15-летнюю девушку госпитализировали после занятия по фехтованию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одном из фитнесс-центров на Живописной улице. Россиянку насквозь проткнули шпагой. Школьница получила колотое ранение в район ключицы. Спортсменка потеряла много крови, но ее состояние оценили как стабильное. Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь. Девушку доставили в медучреждение.

Произошедшим заинтересовались в правоохранительных органах. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент неизвестно, почему у пострадавшей не было нагрудной защиты. О том, почему на шпаге соперницы не оказалось предохранительного наконечника, не сообщается.

Ранее в Новосибирске мужчине проткнули голову вилами.

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