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Соцсети напугала зеленая жидкость, вытекающая из канализации в Нью-Йорке

Daily Mail: в соцсетях удивились зеленой жидкости, вытекающей из канализации в Нью-Йорке

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Пользователей соцсетей напугала загадочная зеленая жидкость, вытекающая из канализационных решеток в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

Видео флуоресцентной зеленой жидкости, вытекающей по улице и образующей неоновые лужи, было снято в центре Нью-Йорка и опубликовано в соцсетях местными жителями. Комментаторы испугались и начали шутить, что в городе появились Черепашки-ниндзя или кто-то из «Охотников за приведениями».

Впрочем, один из сотрудников бара, рядом с которым появились зеленые лужи, рассказал, что накануне городские работники тестировали спринклерную систему пожаротушения в отеле через дорогу, используя зеленую пену, которая и окрасила воду.

«Сантехники часто используют безвредный флуоресцентный зеленый краситель для обнаружения утечек в водопроводных и канализационных системах,» — добавили специалисты.

Ранее пользователи соцсетей обнаружили обнаженное «существо» на Google Maps.

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