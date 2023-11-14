В Новгороде петербуржца отправили в колонию на 16 лет за растление малолетних

В Новгороде суд вынес приговор петербуржцу за растление девочек 10 и 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в октябре 2022 года младшая пострадавшая познакомилась с мужчиной в интернете, после чего пришла к нему на встречу вместе с подругой.

Осужденный предложил им покататься на машине и после прогулки привел на съемную квартиру. Там 36-летний россиянин растлил девочек и заплатил им 11,5 тысячи рублей, после чего отвез домой.

Мужчину признали виновным и приговорили к 16 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, ближайшие 10 лет фигурант уголовного дела не сможет заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Ранее в Петербурге женщина обвинила бывшего мужа в изнасиловании их дочери.