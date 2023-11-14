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Названы самые популярные места у российских туристов на предстоящую зиму

RT: Москва, Эсто-Садок и Шерегеш – в топе популярных мест у российских туристов

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Shutterstock

Самым популярным направлением для путешествий предстоящей зимой у российских туристов вновь стала Москва – на столицу приходится 24,2% всех гостиничных заказов, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. На втором месте традиционно оказался Санкт-Петербург.

Многие жители России также запланировали отдых в горах – так, 9,6% бронирований приходится на поселок Эсто-Садок рядом с горнолыжными курортами.

Также в десятке самых популярных направлений – Сочи (7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%), Нижний Новгород (1,9%), Иркутск (1,7%), Мурманск (1,3%) и Шерегеш (1,1%).

Из зарубежных направлений для отдыха зимой самое популярное направление у россиян – Стамбул. Кроме того, многие планируют на зиму поездку в Таиланд.

Путешествие на Новый год, как сообщалось ранее, планируют лишь 5% жителей России. Из них 3% отправятся в поездку по стране и 2% — за границу.

Накануне стало известно о росте иностранных туристов, приезжающих на курорт Роза Хутор в Сочи. Так, за летний сезон его посетили вдвое больше иностранцев, чем годом ранее.

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