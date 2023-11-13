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Психолог объяснила, почему люди нередко выбирают жизнь в одиночестве

Психолог Смолярчук: люди выбирают жизнь в одиночестве из-за детских проблем

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Depositphotos

Чаще всего люди, которые предпочитают жить в одиночестве сталкивались с семейными проблемами в детстве, либо имеют негативный опыт в отношениях. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Если ребенок вырос в токсичной родительской паре, где родители скандалили, ругались, делили детей, имущество, то он сформирует в течение своего несчастного детства представление о том, что ему лучше быть одному, чем строить семью по образу своих родителей, где он всегда был страдальцем и мучеником», — отметила Смолярчук.

Также, по ее словам, нередко живут в одиночестве и те, кому пришлось рано повзрослеть, например, старшим детям в многодетных семьях, к которым предъявлялись высокие требования со стороны родителей. Такой человек стремиться отделиться в психологическом и бытовом смысле от своих родных, чтобы пожить в собственной судьбе, добавила психолог.

В 2023 году ученые из Американского онкологического общества выяснили, что жизнь в одиночестве повышает риск летального исхода из-за рака на 32%. Результаты опубликованы в журнале Cancer.

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