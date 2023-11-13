Врач рассказала, какие продукты помогут отказаться от сладкого

Продукты, в которых содержится хром, помогут справиться с тягой к сладкому. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она уточнила, что к ним относятся цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных.

«Нужно также замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты. Тогда будет легче отказаться от сахарозы, потому что человек не будет чувствовать себя ущемленным», — добавила врач.

Помимо этого, по ее словам, чтобы снизить тягу к сладкому и избежать резкого падения сахара в крови, стоит есть пять раз в день небольшими порциями.

Диетолог уточнила, что одной из причин тяги к сладкому могут быть паразиты в организме, которые «требуют сладкую среду и выделяют вещества, которые заставляют человека есть сладкое». В связи с этим Мухина посоветовала пройти обследование и избавиться от паразитов, если они есть.

Диетолог Рейчел Ричардсон до этого рассказала, что недостаток питательных веществ, таких как углеводы, может привести к снижению уровня сахара в крови и усилить тягу к сладкому. Кроме того, желание съесть сладкое после приема пищи может появиться вследствие дефицита цинка, железа, кальция и магния.

Ранее сообщалось, что россияне стали есть больше сладкого.