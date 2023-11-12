Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно остановила боевые действия в районе лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ Авихая Эдри.

«С 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск) военные действия будут временно прекращены в гуманитарных целях в районе Джебалии для доставки продовольствия и эвакуации населения», — сообщил Эдри.

Кроме того, по словам представителя ЦАХАЛ, с 09:00 до 16:00 будет работать гуманитарный коридор для эвакуации палестинцев с севера на юг Газы.

31 октября Израиль обстрелял лагерь беженцев Джебалия, в результате чего пострадали порядка 400 человек. На следующий день обстрел повторился, сообщалось о десятках пострадавших.

О случившемся высказался замгенсека ООН Мартин Гриффитс, который назвал случившееся зверством и анонсировал начало новой «ужасающей фазы конфликта».

Ранее в Израиле назвали очень плохой идеей паузу в войне с ХАМАС.