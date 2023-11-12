Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа

ЦАХАЛ: Израиль приостановил боевые действия в районе лагеря Джебалия в Газе

close
100%
Israel Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно остановила боевые действия в районе лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ Авихая Эдри.

«С 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск) военные действия будут временно прекращены в гуманитарных целях в районе Джебалии для доставки продовольствия и эвакуации населения», — сообщил Эдри.

Кроме того, по словам представителя ЦАХАЛ, с 09:00 до 16:00 будет работать гуманитарный коридор для эвакуации палестинцев с севера на юг Газы.

31 октября Израиль обстрелял лагерь беженцев Джебалия, в результате чего пострадали порядка 400 человек. На следующий день обстрел повторился, сообщалось о десятках пострадавших.

О случившемся высказался замгенсека ООН Мартин Гриффитс, который назвал случившееся зверством и анонсировал начало новой «ужасающей фазы конфликта».

Ранее в Израиле назвали очень плохой идеей паузу в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий