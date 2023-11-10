Водителя, который помог пострадавшей на мосту под Подольском, наградят за мужество

Водителя бетономешалки, который помог пострадавшей при обрушении моста в Кутьино под Подольском, наградят за мужество. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 31-летнего россиянина планируют наградить за проявленное мужество в администрации Подольска. Сам водитель героем себя не считает, отметил Shot.

По словам мужчины, в момент инцидента он возвращался с завода за рулем бетономешалки. Увидев, что мост впереди рухнул, а в образовавшийся пролет упал автомобиль, он тут же бросился на помощь. Россиянин также вызвал на место экстренные службы.

В результате обрушения моста пострадала 60-летняя женщина, сидевшая за рулем Skoda. Она получила травмы груди и ног, а также ушиб головы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее власти Подмосковья заявили, что восстановление обрушившегося моста уже началось.