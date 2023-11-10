Число погибших мирных жителей Газы превысило 11 тыс. человек

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших от ударов сил Израиля по сектору составило 11 078, а раненых — 27 490 человек. Эти данные передает РИА Новости.

Отмечается, что среди убитых 4506 детей, 3027 женщин и 678 пожилых людей.

До этого в Палестине сообщили о столкновениях в районе больницы в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.