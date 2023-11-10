Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Попова заявила о выявлении штамма коронавируса «пирола» российскими тестами

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм COVID-19 «пирола» успешно выявляется тестами в РФ

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Существующие российские тесты на COVID-19 успешно выявляют его новый штамм «пирола». Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.

«Все наши тесты, которые изначально были сделаны очень качественно и хорошо, именно на те стабильные участки генома вируса SARS-CoV-2, которые не меняются и не мутируют, сегодня работают и работают очень хорошо. И на «пиролу», и на все остальные гено-варианты», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора также призвала всех россиян, у кого появились симптомы ОРВИ, сделать тесты на ковид и на грипп. Заболевшим необходимо оставаться дома, вызвать врача и не заражать окружающих. Кроме того, она напомнила, что преодоление болезни «на ногах» повышает риск осложнений.

Заразиться вариантом коронавируса «пирола» можно в общественных местах и закрытых помещениях, хотя вероятность этого пока невелика. В России зафиксировано десять случаев инфицирования новым штаммом: семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве.

Ранее вирусолог рассказал о готовности новой эффективной вакцины от COVID-19.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий