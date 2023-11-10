Попова заявила о выявлении штамма коронавируса «пирола» российскими тестами

Существующие российские тесты на COVID-19 успешно выявляют его новый штамм «пирола». Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.

«Все наши тесты, которые изначально были сделаны очень качественно и хорошо, именно на те стабильные участки генома вируса SARS-CoV-2, которые не меняются и не мутируют, сегодня работают и работают очень хорошо. И на «пиролу», и на все остальные гено-варианты», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора также призвала всех россиян, у кого появились симптомы ОРВИ, сделать тесты на ковид и на грипп. Заболевшим необходимо оставаться дома, вызвать врача и не заражать окружающих. Кроме того, она напомнила, что преодоление болезни «на ногах» повышает риск осложнений.

Заразиться вариантом коронавируса «пирола» можно в общественных местах и закрытых помещениях, хотя вероятность этого пока невелика. В России зафиксировано десять случаев инфицирования новым штаммом: семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве.

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