В российском регионе запретят мигрантам работать в некоторых сферах

Власти Тульской области планируют запретить трудоустраивать иностранцев в сфере торговли табаком, алкоголем, пассажирских перевозках и общепите. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Дюмин, пишет ТАСС.

Запрет вступит в силу с начала 2024 года. Так, мигрантам запретят перевозить пассажиров на городском и пригородном транспорте, работать в сферах по предоставлению продуктов питания и напитков, а также торговать в специализированных магазинах алкоголем и табачными изделиями.

Работать мигрантам в такси с начала будущего года запретили в Челябинской области. В регионе иностранным гражданам нельзя будет заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.

До этого координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил, что в Москве нужно ввести ограничение на работу мигрантов в такси.

Ранее стало известно, что в России нелегальным мигрантам могут запретить открывать счета и заключать брак.