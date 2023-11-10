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В российском регионе запретят мигрантам работать в некоторых сферах

В Тульской области запретят иностранцам работать в заведениях общепита

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Shutterstock

Власти Тульской области планируют запретить трудоустраивать иностранцев в сфере торговли табаком, алкоголем, пассажирских перевозках и общепите. Соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Дюмин, пишет ТАСС.

Запрет вступит в силу с начала 2024 года. Так, мигрантам запретят перевозить пассажиров на городском и пригородном транспорте, работать в сферах по предоставлению продуктов питания и напитков, а также торговать в специализированных магазинах алкоголем и табачными изделиями.

Работать мигрантам в такси с начала будущего года запретили в Челябинской области. В регионе иностранным гражданам нельзя будет заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.

До этого координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил, что в Москве нужно ввести ограничение на работу мигрантов в такси.

Ранее стало известно, что в России нелегальным мигрантам могут запретить открывать счета и заключать брак.

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