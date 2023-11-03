В России нелегальным мигрантам могут запретить открывать счета и заключать браки

В России хотят ввести запрет на оказание нелегальным мигрантам некоторых услуг. Соответствующий законопроект разработало МВД РФ. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, передает ТАСС.

По ее мнению, в ближайшее время этот законопроект внесут в Государственную думу. Как заявила Казакова, документ предусматривает «запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета», то есть им «перекрывается канал возможности перевода денег, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности».

По ее словам, человек не должен иметь права на пользование этими услугами, если он является незаконным мигрантом.

Казакова также отметила, что такие меры приведут к выявлению незаконных мигрантов и удалению их с территории России.

Как указала она, всего в Российской Федерации находится 6,4 млн иностранных граждан, большинство из них въехали в РФ с целью трудовой деятельности.

До этого в Федерации мигрантов оценили идею запретить приезжим работать в такси, школах и больницах.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.