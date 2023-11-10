Путин пообещал улучшить условия жизни сотрудников МВД и их семей

Президент Владимир Путин дал обещание расширить социальные гарантии для российских правоохранителей и их семей. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Государство, общество высоко ценят вашу нелегкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей», — заявил Путин.

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел.

До этого президент России Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм в зоне специальной военной операции.

Российские полицейские и другие сотрудники внутренних дел с первого дня специальной военной операции принимают участие как в боевых действиях, так и в охране правопорядка на территории новых регионов России.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».