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В Тель-Авиве проходит митинг против Красного Креста

В Тель-Авиве врачи протестуют против МККК за отказ посетить заложников

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Oren Alon/Reuters

Сотни врачей и бригад скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста возле офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщает локальный новостной портал Ynet.

Согласно информации портала, демонстранты требуют, чтобы организация посетила заложников, удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа. Участников акции протеста беспокоит, что прошел один месяц с тех пор, как ХАМАС похитили 239 человек, а МККК пока не посетил ни одного из насильно удерживаемых и не предоставил Израилю полный перечень имен всех заложников и не привез им необходимые лекарства.

До этого глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе беседы с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер в жесткой форме потребовал от организации посетить заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и оказать им необходимую помощь.

Ранее Красный Крест сообщил о ротации в секторе Газа.

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