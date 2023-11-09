Олень затоптал женщину во дворе ее дома

В Аризоне олень пробрался на задний двор частного дома и напал на женщину. Об этом сообщает Департамент охоты и рыболовства штата.

Инцидент произошел в городе Кингман, животное зашло на территорию частного домовладения, на заднем дворе находилась хозяйка дома. Олень напал на местную жительницу и нанес ей увечья.

Пострадавшую спустя несколько часов обнаружил муж, вернувшийся с работы, американку без сознания доставили в местную больницу. Несколько дней медики делали все возможное и боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось.

Власти штата распространили предупреждение о том, что олени могут быть опасны и предостерегли жителей от подкармливания животных.

Ранее россиянка попала в больницу с серьезными травмами после нападения быка.