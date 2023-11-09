В Минсельхозе поддержали идею об онлайн-продаже алкоголя

Российский Минсельхоз выступил с поддержкой идеи разрешить онлайн-продажу алкогольных напитков на территории страны. Об этом в ходе II Российского винодельческого форума заявила замглавы министерства Марина Афонина.

«Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению [продажи алкоголя] через «Почту России», — приводит слова Афониной ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день, продажа алкоголя через онлайн-магазины запрещена, однако в правительстве на эту тему идут активные дискуссии.

В июне 2023-го сенатор Андрей Клишас направил правительству проект легализации онлайн-продажи спиртного, однако позднее отозвал его из-за замечаний Минфина. Документ подразумевал разрешение продажи и доставки алкоголя через интернет для компаний, который имеют все нужные лицензии на торговые операции со спиртным, а также входят в специальный реестр.

Против принятия законопроекта выступают МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. При этом Минпромторг инициативу поддерживает, а позднее свое отношение к ней пересмотрел и Минфин, глава которого Антон Силуанов публично выступил за реализацию идеи на парламентских слушаниях.

Ранее Минздрав внес в кабмин собственную антиалкогольную концепцию.