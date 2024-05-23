Россиянку изнасиловал освободившийся из колонии серийный маньяк

В Воронеже рецидивиста подозревают в изнасиловании 21-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент произошел 22 мая в Воронеже. Как рассказала потерпевшая, она ждала автобус на улице Героев Сибиряков, когда подъехавший к остановке мужчина на «Хендэ Соната» предложил подвезти ее до дома. По дороге водитель свернул в лесополосу и, угрожая пассажирке, изнасиловал. После этого водитель вернулся на автостраду и продолжил двигаться по маршруту. Но его остановили инспекторы ГИБДД.

Полицейские заметили у 52-летнего водителя признаки алкогольного опьянения, предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила их догадки. Сидевшая в салоне девушка показалась инспекторам взволнованной, поэтому они поинтересовались у мужчины, кем ему приходится пассажирка. Тот пояснил, что это его родственница, которую он везет домой.

Версия девушки не совпала с историей водителя: она призналась, что незнакомец вывез ее в лес и изнасиловал.

По данным «Вести Воронеж», подозреваемого в 2012 году отправили в колонию на пять лет за изнасилование и покушение на изнасилование: мужчина курсировал по городу на «Волге» супруги, выискивал женщин в возрасте от 20 до 40 лет, предлагал их подвезти. После этого злоумышленник вывозил их в лес, насиловал, а затем отвозил их домой.

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