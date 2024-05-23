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В Словакии назвали стрелявшего в Фицо «проукраинским»

Вице-спикер парламента Словакии Блаха назвал стрелявшего в Фицо проукраинским

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Совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберт Фицо Юрай Цинтула является «проукраинским». Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

«(Словацкая газета. – прим. ред.) SME в сегодняшней статье обращает внимание, что россияне Цинтулу называют проукраинским. В этом они полностью правы. Он был проукраинский», — отметил он.

По его словам, словацкая газета SME неверно утверждает о том, что российские медиа проводят кампанию по дезинформации относительно покушения на главу словацкого кабмина.

Как отметил Блаха, американские и другие западные средства массовой информации стремятся скрыть, что нападавший на Фицо оказался политическим фанатиком «из их собственного лагеря — проукраинский, антитрамповский».

До этого издание Pravda со ссылкой на материалы суда сообщало, что Цинтула спланировал преступление за два дня до покушения. В рамках допроса нападавший рассказал, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать пост премьер-министра Словакии, отмечало издание.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Словакия сотрудничает с другими странами по вопросу покушения на Фицо.

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