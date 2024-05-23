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Запорожская АЭС отключилась от основной линии электроснабжения

В МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что 23 мая Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) отключилась от основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ.

«ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся внешней линией электропередачи 750 кВ сегодня днем из-за короткого замыкания, из-за чего станция теперь полагается на единственную резервную линию», — говорится в сообщении.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что станция по-прежнему находится в ситуации опасности «в условиях конфликта».

22 мая сотрудники ЗАЭС проинформировали инспекторов МАГАТЭ об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на транспортный цех станции и Энергодар.

В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС не превышает норму после атаки дрона.

21 мая Гросси заявил, что соблюдение принципов, установленных агентством с начала конфликта на Украине, позволит избежать ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции. В этот же день Гросси сказал, что МАГАТЭ в ежедневном режиме следит за событиями вокруг ЗАЭС.

Ранее МАГАТЭ обвинили в попытках обелить действия Киева.

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