Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тайвань зафиксировал у острова летательные аппараты Китая

Армия Тайваня зафиксировала возле острова 49 летательных аппаратов ВС КНР

close
100%
Global Look Press

Военные Тайваня сообщили о появлении в воздушном пространстве возле острова 49 истребителей и других летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после начала учений. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что полеты китайских летательных аппаратов фиксировались с 7:20 (2:20 мск). В министерстве обороны Тайваня подчеркнули, что среди них были истребители Су-30, J-16 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Минимум 35 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, подчеркнули в ведомстве.

До этого заместитель главы управления разведки Генерального штаба ВС Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци заявил, что военная разведка острова зафиксировала появление возле Тайваня 33 летательных аппаратов и 31 корабля КНР после начала учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

21 мая министерство иностранных дел Китая раскритиковало госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с поздравлением о вступлении в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Ранее в Китае пригрозили США решительным ответом из-за Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами