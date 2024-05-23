Тайвань зафиксировал у острова летательные аппараты Китая

Военные Тайваня сообщили о появлении в воздушном пространстве возле острова 49 истребителей и других летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после начала учений. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что полеты китайских летательных аппаратов фиксировались с 7:20 (2:20 мск). В министерстве обороны Тайваня подчеркнули, что среди них были истребители Су-30, J-16 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Минимум 35 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, подчеркнули в ведомстве.

До этого заместитель главы управления разведки Генерального штаба ВС Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци заявил, что военная разведка острова зафиксировала появление возле Тайваня 33 летательных аппаратов и 31 корабля КНР после начала учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

21 мая министерство иностранных дел Китая раскритиковало госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с поздравлением о вступлении в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Ранее в Китае пригрозили США решительным ответом из-за Тайваня.