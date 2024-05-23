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В России отметили замедление ипотеки

ЦБ: темпы роста ипотеки в России начали замедляться

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Темпы роста ипотеки в России начали замедляться, отметила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Ее слова приводит агентство «Прайм».

«Действительно идет замедление ипотеки, месячные темпы последние два месяца 1,2%, тем не менее, мы ожидаем 7-12% роста ипотеки в этом году», — сказала она.

В середине лета динамика может усилиться в связи с прекращением действия льготной программы, добавила Данилова.

С 1 июля в России прекращает действовать льготная ипотека под 8%. Семейную ипотеку было решено продлить до конца 2030 года.

До этого в России зафиксировали резкий рост спроса на ипотеку для строительства частных домов. По итогам первого квартала банки выдали таких кредитов почти в 1,5 раза больше, чем за первые три месяца 2023 года. Их общая сумма составила 224 млрд рублей.

Ранее скидки на вторичную недвижимость достигли рекорда в России достигли рекорда.

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