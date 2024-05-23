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Главного свердловского борца с коррупцией заключили под стражу

Суд в Екатеринбурге арестовал начальника УЭБиПК по Свердловской области Дьякова

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В судебной инстанции уточнили, что об аресте ходатайствовало следствие. Фигуранта подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

«Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 20 июля 2024 года включительно», — отметили в суде.

Дьяков занял должность руководителя УЭБиПК в январе. До этого он в течение полгода исполнял обязанности начальника данного подразделения.

До этого Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО почти на два месяца заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Талаева.

Ранее бывший полицейский обманул пенсионерку на миллионы рублей.

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