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Сырский назвал самые сложные для ВСУ направления в ДНР

Главком ВСУ Сырский: Покровское и Кураховское — самые сложные направления в ДНР

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Телеграм-канал «СИРСЬКИЙ»

Самые трудные для украинских войск бои в ДНР идут на Кураховском и Покровском направлениях, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях», — рассказал Сырский.

По словам главкома ВСУ, тяжелые для украинской армии боевые действия идут также в районе Ивановского, Часова Яра, а также неподалеку от Кисловки на Купянском направлении. На Харьковском направлении ВСУ обороняются, коротко отметил Сырский.

До этого Telegram-канал «Резидент» сообщил со ссылкой на источник в офисе украинского президента, что Сырский предложил Владимиру Зеленскому новую стратегию обороны, согласно которой города нужно превратить в укрепрайоны, а полевые позиции использовать не в качестве основной силы, а перевести в авангард.

22 мая депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выпустила пост с резкой критикой Сырского, в котором заявила, что главком ВСУ скрывает правду о ситуации в армии, проявляет жестокость и выжигает всех возможных конкурентов.

Ранее в ВСУ назвали российских военных обученными профессионалами.

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