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Колыванов о победе «Аталанты» в ЛЕ: футбольный бог наградил Миранчука

Колыванов об игроке «Аталанты» Миранчуке: в этом году он прибавил

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу итальянской «Аталанты» над немецким «Байером» в финале Лиги Европы, отметив, что в этом сезоне игрок итальянцев Алексей Миранчук однозначно прибавил, передает «Спорт-Экспресс».

«Футбольный бог наградил не только Лешу, но и Бергамо. В этом году Миранчук однозначно прибавил. Хоть и выходил на замены, но приносил результаты. Он точно вырос как игрок», — сказал Колыванов.

Встреча, которая прошла в ирландском Дублине, завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман. Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубок. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

В сезоне-2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии. В финале Кубка Германии клуб из Леверкузена сыграет с «Кайзерслаутерном». Встреча пройдет 25 мая

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, за счет чего «Аталанта» победила в Лиге Европы.

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