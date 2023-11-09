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Четверо врачей в ресторане спасли жизнь мужчине за соседним столиком

NYP: в США четверо врачей спасли в ресторане мужчину с сердечным приступом

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WESH 2 News

В США четверо врачей в ресторане спасли мужчину, у которого случился сердечный приступ, пишет New York Post.

Эдди Монтеро из Флориды был в ресторане вместе с дочерьми и внуком, когда у него началось внезапное головокружение. Спустя несколько мгновений мужчина потерял сознание и упал на пол. В этот момент за соседним столиком сидели четверо врачей, которые реанимировали американца и оказали ему первую помощь.

«Мы быстро проверили пульс — его не было. После этого мы начали сердечно-легочную реанимацию», — рассказала доктор Николь Бреннер.

Монтеро назвал своих спасителей «ангелами, появившимися перед ним», и именно они являются причиной того, что он все еще жив, рассказал он в больнице. Врачи же не считают себя героями и рассказали, что просто сделали свою работу.

«Такое ощущение, что мы должны были быть именно там [в ресторане]», — добавила Николь.

Ранее врач полтора часа реанимировал женщину, у которой в электричке остановилось сердце.

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