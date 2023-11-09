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Росгвардия изъяла крупную партию оружия и боеприпасов в двух регионах

Росгвардия изъяла 180 кг взрывчатки в Херсонской и Запорожской областях

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Росгвардия обнаружила в Запорожской и Херсонской областях крупную партию оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение месяца росгвардейцы изъяли 45 единиц огнестрельного оружия, более 30 гранатометов и 273 выстрела к ним, а также около 800 минометных и артиллерийских снарядов, около 33 тысяч патронов разного калибра, более 200 гранат, 180 килограммов взрывчатки и 21 снаряд для ракетных систем залпового огня. Помимо этого среди опасных находок были компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Президент Владимир Путин 27 октября на заседании Совета безопасности призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию. Доклад на эту тему делал руководитель Росгвардии Владимир Колокольцев.

В октябре правоохранители задержали двух подозреваемых в незаконном обороте оружия на Кубани. У двоих мужчин — жителей Краснодарского и Приморского краев — изъяли пистолеты, стрелковое и гладкоствольное оружие, более 10 тысяч патронов, взрывчатку и шкуру тигра, предположительно, добытую на незаконной охоте.

Ранее сообщалось, что банда фальшивомонетчиков сбыла по всей России 1 млрд рублей.

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