Песков рассказал, при каких условиях остающиеся в Газе россияне смогут вернуться домой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге, при каких условиях российские граждане, остающиеся в секторе Газа, смогут вернуться домой.

«Много желающих покинуть Газу. Мы со всеми сторонами находимся в контакте. Это сложно, нужно синхронизировать гуманитарные паузы... Для нас очень важно, чтобы обеспечение гуманитарных потребностей гражданского населения Газы произошло, для нас важно, конечно же, чтобы российские граждане получили возможность покинуть территорию Газы, и для этого работают наши дипломаты», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что необходимо получить разрешение от египетской стороны, ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. Израильское правительство объявило операцию возмездия и в настоящее время ведет обстрелы сектора Газа и проводит наземные операции в регионе.

Сообщалось, что среди захваченных заложников есть как минимум восемь россиян. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявлял, что есть позитивные сигналы в переговорах России и палестинской радикальной группировки ХАМАС по заложникам.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».