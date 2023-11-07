Бывший протодиакон Кураев ответил, почему уехал именно в Чехию

Лишенный священного сана протодиакон Андрей Кураев признался, что Прага — город его детства, поэтому он туда и уехал. Об этом он заявил в беседе с «Фонтанкой».

Он пояснил, что не мог туда выбраться десятки лет из-за того, что был невыездным семинаристом. Один раз получилось посетить город детства в девяностых, когда в Праге проходила конференция.

Он заявил, что все советские люди, которые несколько лет прожили в Праге, мечтали туда вернуться. Экс-протодиакон обратил внимание, что вариантом для жизни рассматривал еще и Румынию, но все же решил остаться в Чехии.

Кураев заключил, что с возрастом ему хочется не новых впечатлений и стран, а стабильности и воспоминаний.

Лишенный сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев заявлял, что уехал из России в День народного единства. Двумя днями позднее экс-протодиакон рассказал о трудностях переезда в другую страну.

16 октября российский религиозный и общественный деятель Кураев уже сообщал в своем Telegram-канале об эмиграции. Тогда он и заявил, что планирует отправиться именно в Чехию.

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