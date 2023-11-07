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Жена погибшего помощника Залужного заявила, что взрыв произошел в пакете с подарками

Жена погибшего помощника Залужного: взрыв произошел в пакете с подарками

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Телеграм-канал «Украинская правда»

Жена погибшего в результате взрыва помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Честякова заявила, что взрывное устройство сдетонировало, когда ее муж открыл пакет с подарками. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Klymenko Time.

Как сказала супруга Честякова, взрыв произошел в подарочном пакете, в котором находилось спиртное и рюмки в виде гранат.

Ранее сообщалось, что человеком, передавшим помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного взрывное устройство, был старший помощник заместителя главкома ВСУ А.В. Тимченко.

До этого в МВД Украины сообщили, что Геннадий Честяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом.

Главнокомандующий ВСУ Залужный также заявил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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