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Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

Mash: блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, Блиновская обвинила систему противовоздушной обороны (ПВО) в глушении датчика слежения в специальном браслете, который она носит на ноге. Если Блиновская покидает дом, то браслет отправляет сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уведомление.

«Елена утверждает, что срабатывает устройство из-за радаров ПВО, которые расположены в районе, где она живет», — говорится в сообщении.

Полицейские приезжали домой к Блиновской и установили, что систем ПВО вблизи ее жилища нет, а если бы и были, то они не мешали бы сигналу браслета.

До этого Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок домашнего ареста Блиновской. Она будет находиться дома до 26 января 2024 года.

Ранее ФНС открыла Блиновской доступ к ее заблокированным счетам.

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