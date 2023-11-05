VK проведет концерт в честь открытия международной выставки-форума «Россия»

VK 5 ноября проведет масштабный концерт для посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. На сцене выступят Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville, сообщает пресс-служба компании.

Концерт начнется в 19:00. Вход будет свободным для всех гостей выставки.

VK также рассказала, что на выставке «Россия» она представлена собственным павильоном. Гости и участники мероприятия смогут познакомиться там с ключевыми продуктами и сервисами компании.

Например, с помощью VK Музыка можно будет создать для каждого гостя плейлист под стук его сердца, а также определить музыкальный возраст. А еще посетители услышат фрагменты популярных аудиокниг в жанре фэнтези, примут музыкальный душ и проверят свою музыкальную экспертность, сравнив сниппеты треков с их обложками.

VK Play поможет познать все грани гейминга и попасть на совместное фото с героями любимых игр, а VK Клипы дадут возможность и скачать собственный креативный клип. Клип при этом станет частью инсталляции зала. VK Клипы также создадут персонализированную подборку видео под настроение гостя с помощью генератора впечатлений.

В павильоне есть и зона VK Видео, в которой представлена библиотека платформы в миниатюре. Каждый посетитель сможет виртуально стать участником разных шоу, спортивных соревнований и даже мультфильмов, а также принять участие в интерактивной викторине.

Кроме того, посетители павильона получат возможность узнать, какая ИТ-специальность им подходит, попробовать свои силы в профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий». А еще – примерить на себя профессию будущего, узнать о функциях Сферума в интерактивной игре и поучаствовать в образовательной викторине от Учи.ру.

В зоне ВКонтакте гости соберут стикерпаки с маскотами соцсети, узнают о сервисах Тренировки ВКонтакте, VK Знакомства и VK NFT и смогут принять участие в квизе по мини-приложениям.

В павильоне также представлен фирменный магазин VK Store с мерчем на память о посещении форума.

Накануне в Кремле выразили уверенность, что президент России Владимир Путин побывает на новой выставке на ВДНХ.

Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал выставку-форум «реинкарнацией ВДНХ» советского времени, но созданной в «незаскорузлом виде». В Кремле обратили внимание на необходимость показывать достижения России.

Ранее стало известно, сколько гостей посетили выставку «Россия» в первый день.