Юрий Трутнев назвал человека главной силой развития любой территории

Главной силой развития любой территории является человек. Об этом на марафоне Знание.Первые Российского общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил зампред правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Если говорить о молодежи, то это и есть наиболее активная часть нашей страны. Это наше будущее. То, что на Дальнем Востоке начался приток молодежи, здорово. Все больше молодежи в возрасте 20–24 лет приезжает на Дальний Восток. Это говорит о том, что у Дальнего Востока будет замечательное будущее», — сказал он.

Отмечается, что за десять лет развития макрорегиона было принято 75 федеральных законов и 450 актов правительства РФ. Они создают особые условия развития для Дальнего Востока.

«Благодаря этим законам появились такие инструменты, как территория опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток, «Дальневосточный гектар», специальный административный район, механизм снижения энерготарифов и Единая дальневосточная авиакомпания, «Дальневосточная ипотека». Для освоения Курильских островов создан отдельный преференциальный режим. Недавно принят закон о северном завозе. Создана целостная система управления развитием Дальнего Востока», — сказал вице-премьер.

За последние десять лет с господдержкой стали реализовываться более 3 тыс. инвестпроектов, начали работу более 700 новых предприятий, создана 131 тыс. рабочих мест, а Дальний Восток получил инвестиции в размере 3,4 трлн рублей

По мнению Трутнева, регион открыт для активных молодых людей. Там можно достичь успеха, получив работу на новых предприятиях. При этом для Дальнего Востока разрабатываются новые инструменты развития.

«У нас никогда не возникает ощущения, что сделано уже все. Делать надо еще очень много. Прежде всего, когда говорим об ускорении развития, мы должны вспомнить о людях. Творцом экономики, творцом развития является человек. Развитие Дальнего Востока — стратегический приоритет для РФ», — заключил вице-премьер.