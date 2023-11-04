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СБУ обвинила патриарха РПЦ Кирилла по нескольким уголовным статьям

СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу из-за поддержки властей РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале сообщила о подозрении патриарху Русской православной церкви Кириллу.

СБУ заявила, что Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России, и патриарх один из первых публично поддержал российскую военную операцию.

Его обвиняют по статьям: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, и планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения фигуранта к ответственности, отметили в СБУ.

Там добавили, что с начала конфликта на Украине начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 16 – митрополиты церкви.

4 ноября президент РФ Владимир Путин удостоил патриарха Кирилла премии за вклад в укрепление единства нации.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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