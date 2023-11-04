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В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в городе Херсоне

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bbbreaking/Telegram

Несколько взрывов произошли на окраинах подконтрольного Киеву города Херсона. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Местные власти не комментировали происшествие. Известно, что воздушная тревога на этой территории Херсонской области не объявлялась.

1 ноября в Херсоне была повреждена станция техобслуживания. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, повреждения получили «СТО и склады в Херсоне». Местные власти не уточнили масштаб разрушений.

В ночь на 31 октября в Херсоне произошел взрыв. Ранее официальный ресурс по оповещению населения предупредил о введении режима воздушной тревоги в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей. 28 октября взрывы слышали в прибрежных районах Херсона.

До этого в подконтрольном Украине Херсоне переименовали связанные с Россией улицы.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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