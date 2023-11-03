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Посетитель бара оплатит счет спустя 15 лет после своего визита

BNN: итальянец оплатил счет в баре спустя 15 лет

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Shutterstock

Мужчина в Италии оплатил счет в баре спустя 15 лет после своего визита, пишет BNN. Кроме того, он принес свои извинения владельцу заведения.

Как пишут СМИ, в 2008 году мужчина и несколько его друзей пришли в бар в городе Тренто. Приятели заказали выпивку и еду, а после сбежали и не оплатили счет. Итальянец объяснил, что на тот момент у них были деньги, но из-за «юношеской прихоти» он с товарищами решился на такую авантюру.

Спустя 15 лет посетитель бара все-таки решил оплатить счет. Он отправил в заведение письмо с извинениями и положил в конверт €30. Мужчина признался, что с того момента не приходил в это место.

Владельцы бара оценили поступок мужчины. Андреа Бозисио, один из управляющих, поблагодарил гостя и пригласил его вернуться.

«За 18 лет существования бара это одна из лучших вещей, которые случались с нами когда-либо», — прокомментировал он.

Ранее литовец имитировал сердечные приступы, чтобы не платить в ресторанах.

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