Школьник попал в больницу после того, как учитель заставил его приседать 800 раз

В Таиланде ребенок попал в больницу, сделав 800 приседаний по приказу учителя
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Таиланде проводится служебное расследование в отношении учителя, который в качестве наказания за невыполненное домашнее задание заставил ученика сделать 800 приседаний. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Лопбури. Отец пострадавшего школьника рассказал о произошедшем в соцсетях. По словам мужчины, школьный учитель наказал его сына за невыполненное домашнее задание и заставил мальчика присесть 800 раз.

Ребенок попал в больницу с сильными болями в ногах и нарушением функции почек. Проведенная проверка подтвердила факт нарушения со стороны педагога. Учитель был временно отстранен от работы. Состояние мальчика стабилизировалось, однако ему требуется дальнейшая реабилитация.

Губернатор провинции взял расследование под личный контроль, а местные чиновники принесли семье пострадавшего извинения. Педагогу, пытавшемуся навестить ученика в больнице, было отказано в посещении.

Ранее уфимский учитель, ударивший школьника ремнем, объяснил свой поступок.
 
