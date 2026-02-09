Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

МВД предупредило о новой схеме обмана с «заработком» на маркетплейсах

МВД: мошенники оформляют рассрочки на жертв под видом заработка в соцсетях
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали массово предлагать пользователям соцсетей «заработок» через участие в партнерских программах маркетплейсов, после чего используют их аккаунты для оформления дорогих покупок в рассрочку и сплит. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники убеждают жертву оформить тестовую покупку за вознаграждение якобы для повышения рейтинга продавца. Получив доступ к учетной записи, мошенники начинают оформлять заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, при этом товар забирают их сообщники, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта.

В МВД отметили, что для реализации схемы преступники чаще всего используют методы социальной инженерии, а также фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.

Для снижения рисков в киберполиции рекомендовали установить самозапрет на кредиты. В ведомстве пояснили, что такая мера не дает стопроцентной защиты, поскольку некоторые сплит-покупки формально не относятся к кредитным продуктам, однако в большинстве случаев блокирует оформление займов.

Кроме того, пользователям посоветовали включить двухфакторную аутентификацию и соблюдать базовые правила кибербезопасности.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих поддельные домовые чаты для кражи данных пользователей портала «Госуслуги».
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!