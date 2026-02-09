МВД предупредило о новой схеме обмана с «заработком» на маркетплейсах

МВД: мошенники оформляют рассрочки на жертв под видом заработка в соцсетях

Мошенники начали массово предлагать пользователям соцсетей «заработок» через участие в партнерских программах маркетплейсов, после чего используют их аккаунты для оформления дорогих покупок в рассрочку и сплит. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники убеждают жертву оформить тестовую покупку за вознаграждение якобы для повышения рейтинга продавца. Получив доступ к учетной записи, мошенники начинают оформлять заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, при этом товар забирают их сообщники, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта.

В МВД отметили, что для реализации схемы преступники чаще всего используют методы социальной инженерии, а также фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.

Для снижения рисков в киберполиции рекомендовали установить самозапрет на кредиты. В ведомстве пояснили, что такая мера не дает стопроцентной защиты, поскольку некоторые сплит-покупки формально не относятся к кредитным продуктам, однако в большинстве случаев блокирует оформление займов.

Кроме того, пользователям посоветовали включить двухфакторную аутентификацию и соблюдать базовые правила кибербезопасности.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих поддельные домовые чаты для кражи данных пользователей портала «Госуслуги».