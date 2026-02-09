Дипломат Прауд: Россия выходит на переговоры по Украине в сильнейшей позиции

Россия выходит на переговоры об урегулировании конфликта на Украине в более сильной позиции, чем когда -либо, а ВС РФ станут важным козырем в дипломатическом процессе. Такое мнение высказал британский дипломат Иэн Прауд в эфире YouTube-канала The Peacemonger.

«Давайте будем откровенны: у России по-прежнему более сильные позиции. Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно», — сказал Прауд.

По его оценкам, армия России будет «самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны». Эксперт также заметил, что среди всех участников мирного урегулирования Москва отличается взвешенной и наиболее приближенной к реальности позицией.

Прауд заявил, что «россияне явно не Кая Каллас», которая показала себя противницей мирных переговоров и выдвигает нереалистичные и «бредовые условия», которые не в силах навязать России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине до июня и не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Раде не захотели вести переговоры с Россией в текущих условиях.