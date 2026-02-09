Названы сферы, в которых Россия зависит от импорта

Сильнее всего зависимость России от импорта ощущается в высокотехнологичных отраслях — микроэлектронике, современном машиностроении, телеком-оборудовании, робототехнике и сложных системах управления. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия», экономист Кирилл Щербаков.

«Автомобильная промышленность и потребительская электроника также остаются привязанными к зарубежным компонентам и технологиям, поскольку полноценной отечественной замены пока нет. В тех сферах, где импортозамещение состоялось, заметных потерь в качестве или доступности товаров почти нет. Но в технологически сложных сегментах россияне сталкиваются с ростом цен, уменьшением выбора и заменой привычной продукции на более простые аналоги», — отметил Щербаков.

По его словам, ограниченный доступ к современному оборудованию замедляет развитие отраслей, что влияет на зарплаты, качество услуг и общую скорость обновления технологий в стране.

Щербаков сказал, что наиболее заметных результатов по импортозамещению Россия достигла в сельском хозяйстве, где страна фактически обеспечивает себя основными продуктами, и в нефтегазовой сфере, где большая часть технологий и оборудования уже локализована. Частично удалось заместить иностранное программное обеспечение: российские компании смогли занять многие ниши, которые освободились после ухода зарубежных компаний, заключил Щербаков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что исключительно импортозамещение не сделает Россию технологическим лидером.