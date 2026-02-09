Размер шрифта
Звезду «Не родись красивой» увезли на скорой с катка в Москве

Mash: актриса Нелли Уварова госпитализирована с травмой ноги с катка в Москве
РИА Новости/ Кадр из сериала «Не родись красивой»

Исполнительнице главной роли в сериале «Не родись красивой» Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в общественном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается в публикации, Уварову госпитализировали из-за травмы ноги, которую она получила во время катания на коньках в Хамовниках. Mash утверждает, что актриса упала и сломала лодыжку. Вызванная на место происшествия скорая помощь доставила звезду «Не родись красивой» в больницу Склифосовского.

Другие детали не сообщаются. Также эту информацию не подтверждали представители артистки.

В феврале 2024 года Mash сообщал, что во время репетиции в театре РАМТ Уваровой стало плохо, и ей вызвали скорую помощь. Утверждалось, что артистка повредила ногу и не могла самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Позднее пресс-служба театра уточнила, что Уварова действительно подвернула ногу, а скорую помощь вызвали для проведения рентгена.

В 2005 году Уварова начала съемки в сериале «Не родись красивой», где сыграла роль «очаровательной дурнушки» — Екатерины Пушкаревой. Также снималась в сериалах «Адаптация», «Последний министр», «Содержанки».

