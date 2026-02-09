Размер шрифта
Пленный боец ВСУ рассказал, как попал на фронт

Пленный боец ВСУ Наболотный заявил, что его мобилизовали возле магазина
Gleb Garanich/Reuters

Пленный украинский солдат Сергей Наболотный во время допроса рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) задержали его около магазина и затем отправили на фронт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Вышел из магазина, не успел даже подкурить нормально сигарету, как подъехал «бусик» (автобус ТЦК — «Газета.Ru») и загрузили. Без моего согласия, без ничего», — вспомнил мужчина.

Он подчеркнул, что сотрудники военных комиссариатов на Украине получают деньги за каждого мобилизованного. Чем больше людей они задерживают, тем крупнее становятся выплачиваемые им суммы.

По словам Наболотного, он болеет ВИЧ и гепатитом. Однако работники ТЦК уничтожили его медицинские документы и не отправили проходить военно-врачебную комиссию.

5 февраля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Москва и Киев обменялись пленными военнослужащими. Россия вернула 157 бойцов и освободила столько же солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в ведомстве.

Ранее российские военные помогли бойцу ВСУ, которому сослуживцы мешали сдаться в плен.
 
