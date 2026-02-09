Ротенберг ждет приказа МОК о допуске российских спортсменов

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что ожидает от Международного олимпийского комитета (МОК) приказа о допуске России до международных турниров. Об этом он рассказал журналистам.

«Сейчас МОК обсуждает вопрос в ином формате, что будет уже не рекомендация, а будет дано формальное указание федерациям о допуске России. Поэтому ждем соответствующего решения МОК: чтобы уже была не рекомендация, а приказ для всех федераций о допуске России», — сказал Ротенберг.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее женский хоккейный турнир на Олимпиаде оказался под угрозой срыва.