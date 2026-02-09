«Стыдно молчать сейчас»: Губерниев обратился к Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале подверг критике президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе из-за отсутствия поддержки российского лыжника Савелия Коростелева после участия в олимпийском скиатлоне в Италии.

«А что это у нас президент ФЛГР молчит как рыба об лед? Наш лыжник за медали Олимпиады борется и тишина… Где поддержка? Сказать нечего? Или сказал кто замолчать? Стыдно молчать сейчас, очень стыдно…» — написал Губерниев.

Савелий Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде в скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

