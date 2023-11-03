В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию

Любой законопослушный гражданин России может свободно покидать родину и вернуться в любое время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение российской певицы Аллы Пугачевой и других эмигрантов, родственников которых Минюст объявил иноагентами.

По его словам, понятие «родственник иноагента» не стало именем нарицательным и не должно мешать. Он отметил, что россияне регулярно выезжают в другие страны, например, по работе, возвращаются в Россию, а потом уезжают опять. По его мнению, это постоянный процесс, который происходит во всех странах мира.

«Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте», — сказал Песков.

Накануне директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Продюсер из Москвы предположил, что Примадонна вернулась в столицу из-за бюрократических вопросов, связанных с продажей недвижимости в России.

Ранее в Госдуме рассказали, сможет ли вернувшаяся Пугачева выступать в России.