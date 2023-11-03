Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию

Песков: Пугачева, как и любой россиянин, имеет право на возвращение в Россию

close
100%
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Любой законопослушный гражданин России может свободно покидать родину и вернуться в любое время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение российской певицы Аллы Пугачевой и других эмигрантов, родственников которых Минюст объявил иноагентами.

По его словам, понятие «родственник иноагента» не стало именем нарицательным и не должно мешать. Он отметил, что россияне регулярно выезжают в другие страны, например, по работе, возвращаются в Россию, а потом уезжают опять. По его мнению, это постоянный процесс, который происходит во всех странах мира.

«Любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте», — сказал Песков.

Накануне директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Продюсер из Москвы предположил, что Примадонна вернулась в столицу из-за бюрократических вопросов, связанных с продажей недвижимости в России.

Ранее в Госдуме рассказали, сможет ли вернувшаяся Пугачева выступать в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий