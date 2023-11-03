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Рецидивист пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских

Под Владивостоком подозреваемый пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских

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Shutterstock

В городе Большой Камень (Приморский край) произошел инцидент с преступником-рецидивистом. Как пишет Telegram-канал Shot, полиция пришла задержать 39-летнего Александра, которого подозревали в грабеже.

В этот момент он находился в квартире своей сожительницы и, увидев полицейских, заперся вместе с ней и угрожал поджечь всех. Полиция все же смогла проникнуть внутрь, предотвратить пожар и обезвредить преступника.

У задержанного уже было много судимостей, включая кражу, грабеж, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти.

Теперь ему будет добавлено еще два обвинения: новый грабеж (из-за которого была вызвана полиция) и незаконное лишение свободы.

За все эти преступления россиянину грозит девять лет тюремного заключения.

Ранее судимый насильник и вор напал на двух девочек под Нижним Новгородом. Рецидивист сначала избил и ограбил одну девочку, а затем напал на другую — это произошло в соседнем доме. Со второй жертвой преступник не успел закончить начатое, так как его спугнули случайные прохожие.

Ранее на Камчатке рецидивист лишил инвалида зрения с помощью сигнального факела.

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